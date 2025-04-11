Подорожчання хліба у Харкові продовжується, незважаючи на загальнонаціональні тенденції.

Зафіксовано подорожчання хліба в Харкові, серед причин зростання вартості сировини, транспортування, електроенергії та заробітних плат, передає Politeka.

Однак навіть в умовах інфляції покупці можуть знайти місця, де базовий продукт коштує дешевше.

У формуванні ціни велику роль відіграє вартість електроенергії, а також прайс на логістику та співвідношення курсу долара до гривні, також вливає відсутність робітників, і це супроводжується витратами, зокрема застосування машинних технологій.

Наскільки подорожчав хліб у Харкові у 2025 році?

З початку року ціни на борошняні вироби в Україні збільшуються щомісяця на 1,5–1,7%, і за прогнозами, у період з березня до травня можливе додаткове зростання до 10%. До кінця 2025 прайс може досягти 20%.

Наприклад, нарізний пшеничний (650 г) зріс із 38,75 до 40,65 грн.

"ЦарХліб" (600 г) з 42,62 грн. до 45,05 за місяць.

За даними Держстату:

З борошна вищого ґатунку піднявся на 3,4%.

З борошна першого ґатунку — на 2,1%.

Житній – на 0,7%.

Батон (500 г) — на 2,4%.

Де купити випічку дешевше?

Ось порівняльна таблиця цін на популярні види у різних мережах:

АТБ — 23,90 грн (600 г)

Фора — 35,70

Fozzyshop — 37,40

Мегамаркет — 39,80

Новус — 41,49

Сільпо - 43,25

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