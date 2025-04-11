Зафіксовано подорожчання хліба в Харкові, серед причин зростання вартості сировини, транспортування, електроенергії та заробітних плат, передає Politeka.
Однак навіть в умовах інфляції покупці можуть знайти місця, де базовий продукт коштує дешевше.
У формуванні ціни велику роль відіграє вартість електроенергії, а також прайс на логістику та співвідношення курсу долара до гривні, також вливає відсутність робітників, і це супроводжується витратами, зокрема застосування машинних технологій.
Наскільки подорожчав хліб у Харкові у 2025 році?
З початку року ціни на борошняні вироби в Україні збільшуються щомісяця на 1,5–1,7%, і за прогнозами, у період з березня до травня можливе додаткове зростання до 10%. До кінця 2025 прайс може досягти 20%.
Наприклад, нарізний пшеничний (650 г) зріс із 38,75 до 40,65 грн.
"ЦарХліб" (600 г) з 42,62 грн. до 45,05 за місяць.
За даними Держстату:
- З борошна вищого ґатунку піднявся на 3,4%.
- З борошна першого ґатунку — на 2,1%.
- Житній – на 0,7%.
- Батон (500 г) — на 2,4%.
Де купити випічку дешевше?
Ось порівняльна таблиця цін на популярні види у різних мережах:
- АТБ — 23,90 грн (600 г)
- Фора — 35,70
- Fozzyshop — 37,40
- Мегамаркет — 39,80
- Новус — 41,49
- Сільпо - 43,25
Нагадаємо, Politeka писала, що популярний овоч подешевшав ще більше.
Також Politeka написала, овочі до нового врожаю стануть новим ударом по гаманцях.
Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким зростанням популярного напою.