В 2025 году продолжат дорожать продукты - сейчас наблюдается наибольшее подорожание хлеба в Харькове.

Подорожание хлеба в Харькове заметно влияет на другие популярные хлебобулочные изделия, являющиеся важным элементом каждой продуктовой корзины, сообщает Politeka.net.

Данные были опубликованы на сайте Минфина.

В частности, нарезанный пшеничный весом 650 грамм подорожал с 38,75 до 40,65 гривны, что означает рост на 1,90 гривны.

Тем временем пшеничный ЦарьХлеб нарезка сейчас стоит 45,05 гривен за 600 граммов. Подорожание хлеба в Харькове заметно и на этот вид товара, ведь месяц назад он стоил 42,62 грн.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает о росте стоимости продукта.

«За прошлый год цены на хлебобулочные изделия выросли на 20%. Ситуация в этом году будет такая же, поскольку в январе и феврале мы видели подорожание на 1%, а вот в марте рост немного притормозил, но не факт, что так будет в дальнейшем. Поэтому, скорее всего, будем наблюдать постепенное повышение», — сказал он.

В формировании цены большую роль играет стоимость электроэнергии, а также цены на логистику и соотношение курса доллара к гривне, потому что стоимость многих производственных процессов закладывается в валюте. Также на цену вливает отсутствие кадров, поскольку это сопровождается затратами, в том числе применение машинных технологий.

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