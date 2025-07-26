Новый график движения транспорта в Днепре предусматривает изменения, о которых следует знать местным жителям, и рассказываем об этом подробнее.

В Днепре с 24 июля стартовал новый график движения транспорта , касающийся двух автобусных маршрутов, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Днепре, после многочисленных обращений горожан, коснется автобусов №6К и №9К. Люди просили увеличить количество рейсов и продлить время работы маршруток. И вот теперь перемены официально утверждены.

Новый график движения транспорта в Днепре затрагивает маршруты, запущенные в качестве альтернативы трамваям. Именно эти трамваи пока не курсируют из-за масштабного ремонта путей на Старом мосту.

Временно их заменили автобусы, которые берут на себя всю погрузку ежедневного пассажиропотока. Пассажиры №6К смогут сесть на первый автобус от площади Старомостовой уже в 5:44 утра.

В обратном направлении, то есть из Института минеральных ресурсов, маршрутка начинает ездить в 6:00, а завершает день в 21:07. Время между рейсами составляет примерно 40 минут.

№9К будет немного другое расписание. Здесь первый рейс стартует с площади Старомостовой в 5:40. Завершение запланировано на 21:15. Со стороны Мясокомбината автобусы будут выезжать с 6:10. Последний будет уезжать в 21:47. Интервалы составляют от 30 до 40 минут.

Стоит напомнить, что полная реконструкция трамвайного пути, расположенного на Старом мосту, обойдется городскому бюджету в 348 миллионов гривен. Проведение этих работ было поручено компании "Днепромонтаж".

Это частное предприятие уже хорошо известно в нашем облцентре, в частности, благодаря участию в нескольких масштабных инфраструктурных объектах. Работы продлятся примерно полтора года.

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