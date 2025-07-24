Місцеві мешканці на Закарпатті знову звикають до подорожчання проїзду, тож розповідаємо, кого саме це торкнулося.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтвердили у міській раді, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду на Закарпатті передбачає, що вартість квитка в автобусі між Мукачевом і селом Нове Давидково зросла. Тепер доїхати цим маршрутом обійдеться дорожче, ніж раніше.

Відповідне рішення щодо тарифів на маршруті №32 ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міськради. Згідно з документом, вартість квитка встановили на рівні 23 гривень. Тож з 28 травня місцеві мешканці платять більше.

Подорожчання проїзду на Закарпатті викликане не лише зростанням загальних витрат на перевезення, а й конкретним зверненням перевізника. Мова про підприємство ТДВ Мукачівське АТП 12106. Його представники надали економічні розрахунки, які обґрунтовують підвищення вартості.

Розрахунки розглянули в профільній комісії, а далі вже передали на затвердження виконкому. У міській раді зазначили, що тариф змінено відповідно до чинного законодавства. Йдеться як про транспортну галузь, так і про державну регуляторну політику.

Попередня ціна була нижча. Квиток на цьому маршруті коштував 18 гривень, тож теперішнє зростання становить 5 гривень.

За словами представників управління міського господарства, зміна розцінок дозволить перевізнику частково перекрити витрати на пальне, ремонт транспорту та заробітні плати водіям. Також наголошується, що такі розцінки формувалися з урахуванням нових ринкових реалій.

Зрештою, звичайним українцям довелося звикати до нових цін у транспорті. На фоні загальної економічної ситуації в країні, а також зростання цінників в продуктових та побутових магазинах, це ще один удар по гаманцю.

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