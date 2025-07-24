Местные жители на Закарпатье снова привыкают к подорожанию проезда, поэтому рассказываем, кого именно это коснулось.

Подорожание проезда в Закарпатье официально подтвердили в городском совете, сообщает Politeka.

Подорожание проезда на Закарпатье предполагает, что стоимость билета в автобусе между Мукачево и селом Новое Давыдково выросла. Теперь доехать по этому маршруту обойдется дороже, чем раньше.

Соответствующее решение о тарифах на маршруте №32 принял исполнительный комитет Мукачевского горсовета. Согласно документу, стоимость билета была установлена на уровне 23 гривен. Так что с 28 мая местные жители платят больше.

Подорожание проезда в Закарпатье вызвано не только ростом общих расходов на перевозку, но и конкретным обращением перевозчика. Речь о предприятии ОДО Мукачевское АТП 12106. Его представители предоставили экономические расчеты, обосновывающие повышение стоимости.

Расчеты рассмотрели в профильной комиссии, а затем уже передали на утверждение исполкома. В городском совете отметили, что тариф изменен в соответствии с действующим законодательством. Речь идет как о транспортной отрасли, так и о государственной регуляторной политике.

Предыдущая цена была ниже. Билет на этом маршруте стоил 18 гривен, поэтому нынешний рост составляет 5 гривен.

По словам представителей управления городского хозяйства, изменение расценок позволит перевозчику частично перекрыть расходы на горючее, ремонт транспорта и заработную плату водителям. Также отмечается, что такие цены формировались с учетом новых рыночных реалий.

В конце концов обычным украинцам пришлось привыкать к новым ценам в транспорте. На фоне общей экономической ситуации в стране, а также роста ценников в продуктовых и бытовых магазинах это еще один удар по кошельку.

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