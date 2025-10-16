З початку листопада новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області вплине на частину маршрутів, тож розповідаємо деталі.

Пасажирів закликають заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху поїздів у Дніпропетровській області, адже деякі рейси курсуватимуть рідше, а окремі зупинки тимчасово приберуть, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області розробили у зв’язку зі зниженням пасажиропотоку, який традиційно спостерігається в осінньо-зимовий період.

Придніпровська залізниця пояснила, що це стандартна сезонна практика, яка дозволяє оптимізувати маршрути та забезпечити стабільну роботу транспорту.

З 23 жовтня № 824 зі сполученням Дніпро - Харків курсуватиме лише тричі на тиждень. Пасажирські склади відправлятимуться щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

У зворотному напрямку, № 823 вирушатиме щосуботи, щонеділі та щопонеділка, починаючи з 24 жовтня. Така зміна, як пояснюють у залізничній компанії, дозволить зберегти ефективність перевезень у період зменшеного пасажиропотоку.

Водночас із 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року деякі зупинки електропоїздів буде тимчасово скасовано. Зокрема, № 6582, № 6584, № 6539 та № 6587, що курсують за напрямками Запоріжжя-2 - Синельникове-1 та назад, не зупинятимуться на платформі 17-й км.

Також № 6539 Синельникове-1 - Запоріжжя-2 не робитиме зупинку на пункті Степова, який розташований на ділянці Новогупалівка - Славгород-Південний.

Представники залізниці зазначають, що новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області враховує реальні потреби пасажирів та економічну доцільність маршрутів.

