Одним із ключових напрямів підтримки стане виплата грошової допомоги для ВПО у Харківській області на закупівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Восени уряд ухвалив рішення про впровадження грошової допомоги для ВПО у Харківській області під час холодного періоду, повідомляє Politeka.net.

Основна мета цих програм — допомогти громадянам забезпечити свої домівки твердим паливом для опалення у складних умовах війни та економічних викликів.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області на придбання твердого палива

Одним із ключових напрямів підтримки стане виплата коштів на закупівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів. Розмір цієї допомоги становитиме 8 000 грн на одне домогосподарство.

Старт програми заплановано після завершення виплат від міжнародних організацій, які триватимуть у листопаді–грудні 2025 року.

Скористатися такою допомогою зможуть ті громадяни, які одночасно відповідають наступним критеріям:

мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

не отримували підтримки від міжнародних організацій, зокрема мешканці прифронтових регіонів.

За попередніми прогнозами, програмою зможуть скористатися близько 32 тисяч домогосподарств. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Інші види грошової допомоги для ВПО у Харківській області на зиму 2025 року

Паралельно з новою ініціативою вже діє ще одна важлива програма державної підтримки. Вона передбачає виплату 19 400 грн на одне домогосподарство для закупівлі твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Ця допомога призначена мешканцям населених пунктів, що знаходяться поблизу лінії бойових дій, зокрема в радіусі до 10 км від державного кордону з РФ або лінії фронту в Чернігівській області.

У першу чергу фінансову підтримку отримають:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

багатодітні родини (від трьох дітей);

сім’ї з низьким рівнем доходу на одного члена родини;

самотні матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку, які проживають наодинці або не мають роботи;

громадяни з інвалідністю та родини, які здійснюють за ними догляд.

Джерело: novyny.live.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.