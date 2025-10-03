Восени уряд ухвалив рішення про впровадження грошової допомоги для ВПО у Харківській області під час холодного періоду, повідомляє Politeka.net.
Основна мета цих програм — допомогти громадянам забезпечити свої домівки твердим паливом для опалення у складних умовах війни та економічних викликів.
Грошова допомога для ВПО у Харківській області на придбання твердого палива
Одним із ключових напрямів підтримки стане виплата коштів на закупівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів. Розмір цієї допомоги становитиме 8 000 грн на одне домогосподарство.
Старт програми заплановано після завершення виплат від міжнародних організацій, які триватимуть у листопаді–грудні 2025 року.
Скористатися такою допомогою зможуть ті громадяни, які одночасно відповідають наступним критеріям:
- мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- не отримували підтримки від міжнародних організацій, зокрема мешканці прифронтових регіонів.
За попередніми прогнозами, програмою зможуть скористатися близько 32 тисяч домогосподарств. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.
Інші види грошової допомоги для ВПО у Харківській області на зиму 2025 року
Паралельно з новою ініціативою вже діє ще одна важлива програма державної підтримки. Вона передбачає виплату 19 400 грн на одне домогосподарство для закупівлі твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів.
Ця допомога призначена мешканцям населених пунктів, що знаходяться поблизу лінії бойових дій, зокрема в радіусі до 10 км від державного кордону з РФ або лінії фронту в Чернігівській області.
У першу чергу фінансову підтримку отримають:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- багатодітні родини (від трьох дітей);
- сім’ї з низьким рівнем доходу на одного члена родини;
- самотні матері або батьки, які самостійно виховують дітей;
- люди похилого віку, які проживають наодинці або не мають роботи;
- громадяни з інвалідністю та родини, які здійснюють за ними догляд.
Джерело: novyny.live.
