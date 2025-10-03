Одним из ключевых направлений поддержки станет выплата денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области на закупку дров, угля, брикетов или пеллет.

Осенью правительство приняло решение о внедрении денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области во время холодного периода, сообщает Politeka.net.

Основная цель этих программ – помочь гражданам обеспечить свои дома твердым топливом для отопления в сложных условиях войны и экономических вызовов.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на приобретение твердого топлива

Одним из ключевых направлений поддержки станет выплата средств на закупку дров, угля, брикетов или пеллет. Размер этой помощи составит 8000 грн на одно домохозяйство.

Старт программы запланирован после завершения выплат от международных организаций, которые продлятся в ноябре-декабре 2025 года.

Воспользоваться такой помощью смогут граждане, которые одновременно отвечают следующим критериям:

имеют официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

не получали поддержки от международных организаций, в частности, жители прифронтовых регионов.

По предварительным прогнозам, программой смогут воспользоваться около 32 тысяч домохозяйств. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Другие виды денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области на зиму 2025 года

Параллельно с новой инициативой действует еще одна важная программа государственной поддержки. Она предусматривает выплату 19400 грн на одно домохозяйство для закупки твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллет.

Эта помощь предназначена жителям населенных пунктов, находящихся вблизи линии боевых действий, в том числе в радиусе до 10 км от государственной границы с РФ или линии фронта в Черниговской области.

В первую очередь финансовую поддержку получат:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

многодетные семьи (от троих детей);

семьи с низким уровнем дохода на одного члена семьи;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди, проживающие наедине или не имеющие работы;

граждане с инвалидностью и семьи, осуществляющие за ними уход.

