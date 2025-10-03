Подорожание проезда в Ровно вызвало разные реакции, однако администрация города подчеркивает, что это экономически обоснованный шаг для поддержания стабильной работы общественного транспорта.

С 1 октября в Ровно произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

Новые тарифы введены для общественного транспорта. Стоимость поездки в маршрутках и автобусах выросла до 18 гривен, троллейбусами теперь можно ездить за 12–14 гривен в зависимости от способа оплаты. Для школьников и студентов установлен тариф 7 гривен.

Водитель 64 маршрута Василий сообщил, что большинство пассажиров восприняли повышение спокойно. Хотя пассажиропоток немного уменьшился, конфликтов из-за новой цены не возникло.

«18 гривен вместо 12, детский — 9. Люди реагируют адекватно, цены ведь повышаются везде, а перевозки долгие годы оставались на одном уровне. Солярка и запчасти тоже дорожают» , — отметил водитель.

Начальник городского управления транспорта и связи Василий Сливка пояснил, что повышение тарифов стало вынужденной мерой.

«Это непопулярное решение, но необходимое. Перевозчики предоставили экономически обоснованные расчеты. В городах-соседях, таких как Тернополь, Луцк, Житомир, тарифы росли с 2022 года по два-три раза» , - сказал Сливка.

Кондуктор троллейбуса Мария рассказала, что пассажиры привыкают к дифференцированному тарифу. «Кто-то знает об изменениях, кто-то нет. Платят нормально, по льготам пользуются карточками. Привыкнут, все будет хорошо», – объяснила она.

Некоторые горожане, как пассажирка Ангелина, считают новую цену завышенной: «Дорого, для людей гораздо дороже, чем раньше. Можно было повысить постепенно, например, до 15 гривен».

Ривянин Борис подчеркнул, что повышение тарифов должно сопровождаться улучшением качества перевозок: «Маршрутки без кондиционеров летом и без отопления зимой следует заменять» .

Василий Сливка также отметил, что проблемой остается график движения транспорта. Из-за нехватки водителей придерживаться интервалов и расписания невозможно. Ранее на каждый автобус назначали двух водителей, что позволяло обеспечивать регулярность курсирования, однако эта практика не выполняется.

Удорожание проезда в Ровно вызвало разные реакции, однако администрация города подчеркивает, что это экономически обоснованный шаг для поддержания стабильной работы общественного транспорта и улучшения сервиса для пассажиров.

Источник: Суспільне Рівне

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили