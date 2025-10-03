Местных жителей вскоре ожидает подорожание продуктов в Запорожье, поэтому рассказываем, чего это касается.

Подорожание продуктов в Запорожье становится заметным во всех категориях товаров, сообщает Politeka.

С середины октября 2025 года цены на продовольствие начнут активно расти, и это коснется практически всех базовых товаров от подсолнечного масла и овощей до мяса и молочной продукции.

По словам экспертов, наибольшее повышение ожидается подсолнечным маслом, которое может достичь примерно 40 процентов. Это базовый товар для каждой семьи, поэтому такой скачок будет ощутим для всех.

Основные причины, повлиявшие на подорожание продуктов в Запорожье, включают рост стоимости сырья, глобальные биржевые колебания и общую инфляцию, сильно ударившую по аграрному сектору.

Картофель пока остается относительно стабильным, однако сезонность и ограниченные возможности хранения могут изменить ситуацию уже весной следующего года.

С овощами картина менее приятна: собственных запасов хватит ненадолго, а весной рынок будет заполнен преимущественно импортом, что приведет к подорожанию продуктов в Запорожье. Это будет касаться капусты, моркови, лука и других базовых культур.

Дополнительно это влияет на рост стоимости зерновых, сои, кукурузы и подсолнечника. Это увеличивает себестоимость производства мяса и молочной продукции.

Заработные платы в области достигли уровня Чехии или Словакии, электроэнергия остается дорогой, а дефицит квалифицированных работников прибавляет производителям дополнительные затраты.

