Правительство Украины ввело дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Киевской области, которая направлена ​​на поощрение их трудоустройства, пишет Politeka.net.

В частности, внутренне перемещенные лица, которые в течение шести месяцев после перемещения работали непрерывно или продолжали получать доходы как физические лица-предприниматели, смогут получить дополнительное единовременное пособие на проживание.

В программу денежной помощи в Киевской области для ВПЛ включены лица , выполнившие одно из следующих условий:

после перемещения и назначения государственной выплаты на проживание на шестимесячный период, они продолжали работать или получать доходы как физические лица-предприниматели;

или были трудоустроены/зарегистрированы как физические лица-предприниматели после перемещения и в течение всего шестимесячного периода постоянно осуществляли трудовую деятельность.

Как отмечают правительственные представители, главной целью этой инициативы является стимулирование занятости среди внутри перемещенных лиц, предоставление дополнительной мотивации для активного экономического участия и поддержание стабильности семейного бюджета переселенцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области будет предоставляться единовременно, ее размер соответствует месячному объему государственной помощи на проживание для взрослого ВПЛ, то есть составляет 2000 гривен.

Внутри перемещенные лица имеют право на государственную помощь в течение шести месяцев после перемещения. После окончания этого периода выплата продолжается только для самых уязвимых категорий граждан.

Оформить ее можно будет через мобильное приложение «Дия», где заявитель представляет необходимую заявку и подтверждает свой статус внутренне перемещенного лица. Все процессы оформления максимально упрощены, чтобы переселенцы могли быстро и беспрепятственно получить финансовую поддержку, позволяющую обеспечить стабильность в новом месте жительства.

