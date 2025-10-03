Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні реакції, однак адміністрація міста підкреслює, що це економічно обґрунтований крок для підтримки стабільної роботи громадського транспорту.

З 1 жовтня в Рівному відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Нові тарифи запроваджено для громадського транспорту. Вартість поїздки у маршрутках та автобусах зросла до 18 гривень, тролейбусами тепер можна їздити за 12–14 гривень, залежно від способу оплати. Для школярів та студентів встановлено тариф 7 гривень.

Водій 64 маршруту Василь повідомив, що більшість пасажирів сприйняли підвищення спокійно. Хоча пасажиропотік трохи зменшився, конфліктів через нову ціну не виникло.

«18 гривень замість 12, дитячий — 9. Люди реагують адекватно, адже ціни підвищуються скрізь, а перевезення довгі роки залишалися на одному рівні. Солярка та запчастини також дорожчають», — зазначив водій.

Начальник міського управління транспорту та зв’язку Василь Сливка пояснив, що підвищення тарифів стало вимушеним заходом.

«Це непопулярне рішення, але необхідне. Перевізники подали економічно обґрунтовані розрахунки. У містах-сусідах, таких як Тернопіль, Луцьк, Житомир, тарифи зростали з 2022 року по два-три рази», — сказав Сливка.

Кондукторка тролейбуса Марія розповіла, що пасажири звикають до диференційованого тарифу. «Хтось знає про зміни, хтось — ні. Платять нормально, по пільгах користуються картками. Звикнуть, все буде добре», — пояснила вона.

Деякі містяни, як пасажирка Ангеліна, вважають нову ціну завищеною: «Дорого, для людей значно дорожче, ніж раніше. Можна було підвищити поступово, наприклад до 15 гривень».

Рівнянин Борис наголосив, що підвищення тарифів має супроводжуватися покращенням якості перевезень: «Маршрутки без кондиціонерів влітку та без опалення взимку слід замінювати».

Василь Сливка також зауважив, що проблемою залишається графік руху транспорту. Через нестачу водіїв дотримуватися інтервалів та розкладу наразі неможливо. Раніше на кожен автобус призначали двох водіїв, що дозволяло забезпечувати регулярність курсування, однак нині ця практика не виконується.

Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні реакції, однак адміністрація міста підкреслює, що це економічно обґрунтований крок для підтримки стабільної роботи громадського транспорту та покращення сервісу для пасажирів.

