Уряд України запровадив додаткову грошову допомогу для ВПО у Київській області, яка спрямована на заохочення їх працевлаштування, пише Politeka.net.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи, які протягом шести місяців після переміщення працювали безперервно або продовжували отримувати доходи як фізичні особи-підприємці, зможуть отримати додаткову одноразову грошову допомогу на проживання.

До програми грошової допомоги у Київській області для ВПО включені особи, які виконали одну з таких умов:

після переміщення та призначення державної виплати на проживання на шестимісячний період вони продовжували працювати або отримувати доходи як фізичні особи-підприємці;

або були працевлаштовані / зареєстровані як фізичні особи-підприємці після переміщення та протягом усього шестимісячного періоду постійно здійснювали трудову діяльність.

Як зазначають урядові представники, головною метою цієї ініціативи є стимулювання зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб, надання додаткової мотивації для активної економічної участі та підтримка стабільності сімейного бюджету переселенців.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надаватиметься одноразово, її розмір відповідає місячному обсягу державної допомоги на проживання для дорослого ВПО, тобто становить 2000 гривень.

Внутрішньо переміщені особи мають право на державну допомогу на проживання протягом шести місяців після переміщення. Після закінчення цього періоду виплати продовжується лише для найвразливіших категорій громадян.

Оформити її можна буде через мобільний застосунок «Дія», де заявник подає необхідну заявку та підтверджує свій статус внутрішньо переміщеної особи. Усі процеси оформлення максимально спрощені, щоб переселенці могли швидко та безперешкодно отримати фінансову підтримку, яка дозволить забезпечити стабільність у новому місці проживання.

Джерело: Напенсії.

