На місцевих мешканців невдовзі чекає подорожчання продуктів у Запоріжжі, тому розповідаємо, чого це стосуватиметься.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стає помітним у всіх категоріях товарів, повідомляє Politeka.

З середини жовтня 2025 року ціни на продовольство почнуть активно зростати, і це торкнеться практично всіх базових товарів, від соняшникової олії та овочів до м’яса і молочної продукції.

За словами експертів, найбільше підвищення очікується на соняшникову олію, яке може досягти приблизно 40 відсотків. Це базовий товар для кожної родини, тому такий стрибок буде відчутним для всіх.

Основні причини, що вплинули на подорожчання продуктів у Запоріжжі, включають зростання вартості сировини, глобальні біржові коливання та загальну інфляцію, яка сильно вдарила по аграрному сектору.

Картопля поки що залишається відносно стабільною, проте сезонність і обмежені можливості зберігання можуть змінити ситуацію вже навесні наступного року.

З овочами картина менш приємна: власних запасів вистачить ненадовго, а ринок навесні буде заповнений переважно імпортом, що призведе до подоррожчання продуктів у Запоріжжі. Це буде стосуватися капусти, моркви, цибулі та інших базових культур.

Додатково на це впливає зростання вартості зернових, сої, кукурудзи та соняшнику. Це підвищує собівартість виробництва м’яса та молочної продукції.

Заробітні плати у сфері досягли рівня Чехії чи Словаччини, електроенергія залишається дорогою, а дефіцит кваліфікованих працівників додає виробникам додаткових витрат.

