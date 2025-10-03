Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало відображенням економічних реалій, які напряму вплинули на сферу пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області запровадили з початку 2025 року на кількох напрямках міського та міжміського транспорту, повідомляє Politeka.

Одним із прикладів стало зростання вартості квитка на автобус №100, який з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром. Тепер проїзд коштує 60 гривень замість колишніх 50. Представники компанії «Інтерспецмаркет» пояснили, що таке коригування пов’язане з необхідністю компенсувати підвищені витрати на утримання автобусного парку.

Аналогічні зміни торкнулися й інших маршрутів. Поїздка на автобусі №215, що курсує від АВЦ до Кам’янського, зросла у ціні, а вартість рейсу від кар’єру «Мир» до цирку тепер становить 70 гривень замість 60. Таким чином, перегляд тарифів став поширеним явищем для кількох ключових напрямків області.

Підвищення пояснюють комплексом чинників: подорожчанням пального, збільшенням витрат на технічне обслуговування й страхування автобусів, а також посиленням податкового тиску. Лише за перші шість місяців 2025 року страхування одного транспортного засобу перевищило 8 тисяч гривень, що істотно вплинуло на фінансовий баланс перевізників.

Водночас у самому Дніпрі ситуація дещо відрізняється. Тут тарифи на міських маршрутах залишаються стабільними з літа 2022 року. Вартість поїздки у міських автобусах становить до 20 гривень, а у трамваях та метро — 10. Проте оператори не виключають можливих змін у майбутньому, якщо тенденція до зростання витрат збережеться.

Для жителів області нові тарифи стали додатковим навантаженням. Найбільше відчувають зміни ті, хто щодня користується транспортом для поїздок на роботу, навчання або вирішення особистих справ. Ситуація змушує уважніше планувати витрати, аби сімейний бюджет залишався у межах допустимих можливостей.

Джерела: Суспільне, Наш Репортер

