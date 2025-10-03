У Департаменті підкреслюють, що обмеження руху транспорту в Харкові є необхідними для оновлення ключових елементів міської інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Харкові триватиме на окремих ділянках вулиць міста, тому варто знати про те, де діятимуть незручності, пише Politeka.net.

Про йдеться в повідомленні міської ради.

Обмеження руху транспорту в Харкові діятиме на одній із важливих транспортних артерій міста. Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, з 8 години ранку 3 жовтня і до 20 години вечора 6 жовтня буде повністю заборонено проїзд транспортних засобів на в’їзді Німецькому, на відрізку дороги від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.

Причиною обмеження руху транспорту в Харкові є проведення важливих ремонтних робіт на магістральних трубопроводах, які виконуватиме комунальне підприємство «Харківські теплові мережі». Фахівці пояснюють, що йдеться про планову модернізацію теплової інфраструктури, яка має забезпечити стабільне та безперебійне теплопостачання мешканців міста в осінньо-зимовий період.

Такі роботи потребують повного перекриття проїзду на визначеній ділянці, оскільки їх виконання пов’язане з великим обсягом земляних і технічних операцій.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових обмежень та за можливості користуватися альтернативними шляхами. Об’їзд перекритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями — Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та іншими міськими дорогами.

У Департаменті підкреслюють, що такі заходи є необхідними для оновлення ключових елементів міської інфраструктури.

Завершення ремонтних робіт дозволить підвищити надійність тепломереж, зменшити ризики аварійних ситуацій у майбутньому та забезпечити комфортні умови проживання для мешканців прилеглих районів.

