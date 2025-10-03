В Департаменте подчеркивают, что ограничения движения транспорта в Харькове необходимы для обновления ключевых элементов городской инфраструктуры.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет продолжаться на отдельных участках улиц города, поэтому следует знать о том, где будут действовать неудобства, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет действовать на одной из важнейших транспортных артерий города. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, с 8 часов утра 3 октября и до 20 часов вечера 6 октября будет полностью запрещен проезд транспортных средств на немецком въезде, на отрезке дороги от улицы Алчевских до улицы Григория Сковороды.

Причиной ограничения движения транспорта в Харькове является проведение важных ремонтных работ на магистральных трубопроводах, выполняемых коммунальным предприятием «Харьковские тепловые сети». Специалисты объясняют, что речь идет о плановой модернизации тепловой инфраструктуры, обеспечивающей стабильное и бесперебойное теплоснабжение жителей города в осенне-зимний период.

Такие работы нуждаются в полном перекрытии проезда на определенном участке, поскольку их выполнение связано с большим объемом земляных и технических операций.

Городские власти призывают водителей заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений и по возможности использовать альтернативные пути. Объезд перекрытого участка будет организован по прилегающим улицам — Алчевским, Ярославу Мудрому, Григорию Сковороде и другим городским дорогам.

В Департаменте подчеркивают, что такие мероприятия необходимы для обновления ключевых элементов городской инфраструктуры.

Завершение ремонтных работ позволит повысить надежность теплосетей, снизить риски аварийных ситуаций в будущем и обеспечить комфортные условия проживания для жителей близлежащих районов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: названы главные условия для получения пищи.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому нужно подать новое заявление.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кому придется раскошелиться из-за новых сумм в платежках.