Місцевим межканцям на окремих ділянках доведеться тимчасово змінювати маршрути через обмеження руху в Дніпропетровській області.

Обмеження руху в Дніпропетровській області пов’язані з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Як проінформували в АТ “Дніпровська ТЕЦ”, обмеження руху в Дніпропетровській області торкнеться одразу кількох вулиць.

У Кам’янському з 6 по 13 жовтня комунальники проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Через це перекриють ділянку від будинку №4 на вулиці Мурахтова до перехрестя з проспектом Свободи поблизу будинку №61.

Транспорт у цей період курсуватиме в об’їзд по вулиці Волкова. Водіїв просять заздалегідь враховувати зміни у пересуванні, а мешканців не залишати автомобілі в зоні перекриття, адже це може ускладнити роботу ремонтних бригад.

Як йдеться у повідомленні, проїзд буде закрито біля кількох житлових будинків, зокрема на проспекті Свободи та Чарівній. Міська влада закликає кам’янчан поставитися до тимчасових обмежень руху в Дніпропетровській області із розумінням.

Нагадаємо, що схожа ситуація склалася і в Дніпрі. Там незручності діятимуть довше. Івана Нечуя Левицького буде перекрита на ділянці від Заплавної до Саперної з 8 жовтня і майже до кінця грудня.

Причина криється у ремонті зливової каналізації, яку комунальники мають відновити до новорічних свят. У міській раді наголосили, що департамент благоустрою та інфраструктури відповідає за виконання всіх умов.

Зрозуміло, що для водіїв і мешканців такі перекриття стають додатковим випробуванням. Проте у міській владі пояснюють: іншого виходу немає, адже мережі зношені й потребують ремонту.

