Ограничение движения в Днепропетровской области связано с ремонтными работами, сообщает Politeka.

Как проинформировали в АО "Днепровская ТЭЦ", ограничение движения в Днепропетровской области коснется сразу нескольких улиц.

В Каменском с 6 по 13 октября коммунальщики проведут аварийно-восстановительные работы. Поэтому перекроют участок от дома №4 на улице Мурахтова до перекрестка с проспектом Свободы возле дома №61.

Транспорт в этот период будет курсировать в объезд по улице Волкова. Водителей просят заранее учитывать изменения в передвижении, а жителей не оставлять автомобили в зоне перекрытия, ведь это может осложнить работу ремонтных бригад.

Как говорится в сообщении, проезд будет закрыт возле нескольких жилых домов, в том числе на проспекте Свободы и Волшебной. Городские власти призывают каменчан отнестись к временным ограничениям движения в Днепропетровской области с пониманием.

Напомним, что схожая ситуация сложилась и в Днепре. Там неудобства будут действовать подольше. Ивана Нечуя Левицкого будет перекрыта на участке от Заплавной до Саперной с 8 октября и почти до конца декабря.

Причина кроется в ремонте ливневой канализации, которую коммунальщики должны возобновить к новогодним праздникам. В городском совете отметили, что департамент благоустройства и инфраструктуры отвечает за выполнение всех условий.

Понятно, что для водителей и жильцов подобные перекрытия становятся дополнительным испытанием. Однако в городских властях объясняют: другого выхода нет, ведь сети изношены и нуждаются в ремонте.

