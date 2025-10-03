Подорожание проезда в Днепропетровской области было введено с начала 2025 года по нескольким направлениям городского и междугороднего транспорта, сообщает Politeka.

Одним из примеров стал рост стоимости билета на автобус №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром. Теперь проезд стоит 60 гривен вместо прежних 50. Представители компании «Интерспецмаркет» объяснили, что такая корректировка связана с необходимостью компенсировать повышенные расходы на содержание автобусного парка.

Аналогичные изменения затронули и другие маршруты. Поездка на автобусе №215, курсирующем от АВЦ до Каменского, выросла в цене, а стоимость рейса от карьера «Мир» в цирк теперь составляет 70 гривен вместо 60. Таким образом, просмотр тарифов стал распространенным явлением для нескольких ключевых направлений области.

Повышение объясняют комплексом факторов: удорожанием горючего, увеличением затрат на техническое обслуживание и страхование автобусов, а также усилением налогового давления. Только за первые шесть месяцев 2025 страхование одного транспортного средства превысило 8 тысяч гривен, что существенно повлияло на финансовый баланс перевозчиков.

В то же время в самом Днепре ситуация несколько отличается. Здесь тарифы на городских маршрутах остаются стабильными с лета 2022 года. Стоимость поездки в городских автобусах составляет до 20 гривен, а в трамваях и метро — 10. Однако операторы не исключают возможных изменений в будущем, если тенденция роста затрат сохранится.

Для жителей области новые тарифы стали дополнительной нагрузкой. Более всего ощущают изменения те, кто ежедневно пользуется транспортом для поездок на работу, обучение или разрешение личных дел. Ситуация заставляет более внимательно планировать расходы, чтобы семейный бюджет оставался в пределах допустимых возможностей.

Следовательно, подорожание проезда в Днепропетровской области стало отражением экономических реалий, напрямую повлиявших на сферу пассажирских перевозок.

Источники: Общественное , Наш Репортер

