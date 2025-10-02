Жителі регіону мають новий графік руху транспорту в Київській області, тож розповідаємо кого саме це стосується.

Новий графік руху транспорту в Київській області передбачає обслуговування маршруту між Кожанкою та Пилипівкою лише у визначені дні, повідомляє Politeka.

Автобус вирушатиме тричі до кінця 2025 року, тож мешканці кількох сіл мають заздалегідь планувати свої поїздки.

Новий графік руху транспорту в Київській області стосується маршруту Кожанка – Пилипівка, який курсуватиме 21 жовтня, 18 листопада та 23 грудня.

Поїздки відбуватимуться у форматі двох рейсів на день ранкового і денного. Це рішення було погоджене з урахуванням потреб мешканців.

Ранковий рейс стартуватиме з Кожанки о 05:30 від Будинку культури. Далі автобус зупинятиметься біля школи у Кожанці, прямуватиме до Триліс, де пасажири зможуть сісти на зупинках біля пошти та школи.

Наступна зупинка передбачена у Королівці біля дитячого майданчика. Завершуватиметься маршрут у Пилипівці біля школи та магазину. Після короткої зупинки маршрутка вирушатиме у зворотному напрямку о 07:00. а о 8:22 пасажири вже зможуть вийти у Кожанці поблизу Будинка культури.

Денний рейс розпочинатиметься 0 12:00. Послідовність зупинок повторюватиме ранковий маршрут. У Пилипівку автобус прибуватиме 0 13:22, а вже через кілька хвилин, о 13:30 вирушатиме назад. Повернення до кінцевої зупинки заплановане на 14:55. Маршрут охоплюватиме вже вказані вище зупинки.

Новий графік руху транспорту в Київській області передбачає, що маршрутка курсуватиме лише раз на місяць. Тож місцевим мешканцям радять враховувати даний розклад при плануванні власних справ.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни