Жители региона имеют новый график движения транспорта в Киевской области, так что рассказываем кого именно это касается.

Новый график движения транспорта в Киевской области предусматривает обслуживание маршрута между Кожанкой и Филипповкой только в определенные дни, сообщает Politeka.

Автобус будет отправляться трижды до конца 2025 года, так что жители нескольких сел должны заранее планировать свои поездки.

Новый график движения транспорта в Киевской области касается маршрута Кожанка – Филипповка, который будет курсировать 21 октября, 18 ноября и 23 декабря.

Поездки будут проходить в формате двух рейсов в день утреннего и дневного. Это решение было согласовано с учетом нужд жителей.

Утренний рейс стартует из Кожанки в 05:30 от Дома культуры. Далее автобус будет останавливаться возле школы в Кожанке, будет направляться в Трилес, где пассажиры смогут сесть на остановках возле почты и школы.

Следующая остановка предусмотрена в Королевке возле детской площадки. Завершается маршрут в Пилиповке возле школы и магазина. После короткой остановки маршрутка отправится в обратном направлении в 07:00. а в 8:22 пассажиры уже смогут выйти в Кожанке у Дома культуры.

Дневной рейс начинается 0 12:00. Последовательность остановок будет повторять утренний маршрут. В Филипповку автобус будет прибывать в 0:12, а уже через несколько минут, в 13:30 будет отправляться назад. Возврат к конечной остановке запланирован на 14:55. Маршрут будет охватывать уже указанные выше остановки.

Новый график движения транспорта в Киевской области предполагает, что маршрутка будет курсировать всего раз в месяц. Поэтому местным жителям советуют учитывать расписание при планировании собственных дел.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили