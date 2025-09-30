Жителі міста вже отримали попередження від комунальних служб про графік відключення води у жовтні 2025 в Харкові.

Графік відключення води у жовтні 2025 в Харкові передбачає як планові, так і аварійні роботи, тому мешканцям кількох районів доведеться пристосовуватися до тимчасових незручностей, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, графік відключення води у жовтні 2025 в Харкові зачепить ряд адрес. Перш за все, комунальники проводять налагоджувальні роботи на джерелах теплопостачання і центральних теплових пунктах.

У зв’язку з цим гарячого постачання не буде на таких вулицях: просп.Тракторобудівників 158, 158-А, 158-Б, 160-Є, 160-А, 160, 160-Б, Світла 17, 19, 21, 23-Б, 23, 23-А, 27-Б, 27-А, 27, 29, 29-А, 39, Нескорених 43-А, 43, 45, 47-Б, 47-А, 47, 47-Д, 49. Роботи розпочалися 29 вересня о 09:55 і триватимуть до 18:0 02.10.

Другий блок робіт пов’язаний із дефектами на магістральних мережах ГВ. Тут ідеться вже про аварійні ситуації, які потребують негайного втручання.

Обмеження торкнулися таких адрес: Мироносицька 74, 78, 88, Ярослава Мудрого 7, Чернишевська 85, 97, Алчевських 17. Ці ремонтні заходи стартували 29 вересня о 08:55 і триватимуть до 17:00 3.10.

Окремо комунальники повідомили про довготривалі ремонти внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання.

Незручності доведеться терпіти мешканцям таких вулиць: Ужвій Наталії 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метробудівників 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України 225, 271, 281. Розпочалося тут все 30 квітня о 18:00, а завершення заплановано на 1.10 о 18:00.

Тож містянам варто враховувати графік відключення води у жовтні 2025 в Харкові при плануванні свого побуту.

