Жители города уже получили предупреждение от коммунальных служб о графике отключения воды в октябре 2025 года в Харькове.

График отключения воды в октябре 2025 г. в Харькове предусматривает как плановые, так и аварийные работы, поэтому жителям нескольких районов придется приспосабливаться к временным неудобствам, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562, график отключения воды в октябре 2025 в Харькове заденет ряд адресов. Прежде всего, коммунальщики проводят отладочные работы на источниках теплоснабжения и центральных тепловых пунктах.

В связи с этим горячего снабжения не будет на следующих улицах: просп.Тракторобудівників 158, 158-А, 158-Б, 160-Є, 160-А, 160, 160-Б, Світла 17, 19, 21, 23-Б, 23, 23-А, 27-Б, 27-А, 27, 29, 29-А, 39, Нескорених 43-А, 43, 45, 47-Б, 47-А, 47, 47-Д, 49. Работы начались 29 сентября в 09:55 и продлятся до 18:0 02.10.

Второй блок работ связан с дефектами на магистральных сетях ГИ. Здесь речь идет уже об аварийных ситуациях, требующих немедленного вмешательства.

Ограничения затронули следующие адреса: Мироносицька 74, 78, 88, Ярослава Мудрого 7, Чернишевська 85, 97, Алчевських 17. Эти ремонтные мероприятия стартовали 29 сентября в 08:55 и продлятся до 17:00 3.10.

Отдельно коммунальщики сообщили о долговременных ремонтах внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Неудобства придется терпеть жителям таких улиц:Ужвій Наталії 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метробудівників 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України 225, 271, 281. Началось здесь все 30 апреля в 18:00, а завершение запланировано на 1:10 в 18:00.

Поэтому горожанам следует учитывать график отключения воды в октябре 2025 года в Харькове при планировании своего быта.

