У 2025 році розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області для таких осіб становить 944 гривні.

Українці, які проживають самостійно та потребують постійного догляду через стан здоров’я, мають можливість отримувати щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, пише Politeka.

Ця державна програма покликана підтримати літніх людей, що живуть самотньо, забезпечити їхні базові потреби та полегшити витрати на медичне обслуговування, побутові потреби та інші життєво необхідні витрати.

Щоб отримати статус самотнього пенсіонера та відповідну доплату, особа повинна відповідати кільком критеріям.

По-перше, вік пенсіонера має становити 80 років або більше.

По-друге, пенсіонер повинен проживати окремо від інших членів родини або опікунів.

По-третє, стан здоров’я повинен вимагати постійного стороннього догляду, підтвердженого медичною документацією.

Нарешті, особа повинна отримувати пенсію за віком. У 2025 році розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області для таких осіб становить 944 гривні.

При цьому пенсіонери, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають права на цю виплату.

Для оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області самотній українець повинен звернутися до органів соціального захисту населення або до територіального підрозділу Пенсійного фонду України. Заявник подає заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також обов’язково надає висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді.

Реалізація цієї програми дозволяє літнім людям, які живуть на самоті та потребують догляду, отримати додаткову фінансову підтримку, забезпечити стабільний рівень життя та гарантувати доступ до необхідних ресурсів для підтримки здоров’я та добробуту.

