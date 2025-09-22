Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Дніпропетровській області торкнеться не всіх користувачів.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Дніпропетровській області станеться через рішення НКРЕКП, яким затверджено зростання цін на розподіл електроенергії, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Дніпропетровській області набуде чинності, зокрема на розподіл електроенергії. Це рішення стало результатом ретельного перегляду та коригування тарифної структури, проведеного після аналізу роботи енергетичних компаній за минулі роки. Основна мета запроваджених змін полягає у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та забезпечення належної підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що підвищення тарифів виступає механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за результатами перевірок минулих періодів. Документи регулятора уточнюють, що зміни охоплять 18 операторів, які працюють за системою RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які надійдуть у період з вересня по грудень 2025 року, будуть використані для погашення заборгованості перед оператором системи передачі та для фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що кошти, залучені завдяки перегляду тарифів, першочергово буде спрямовано на підтримку генерації електроенергії.

Експерти наголошують, що для домогосподарств підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Дніпропетровській області матиме мінімальний вплив на витрати. Водночас для бізнес-сектору наслідки будуть відчутніші: зростання витрат підприємств може вплинути на їхню цінову політику та стати додатковим чинником подорожчання товарів і послуг.

