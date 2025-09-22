Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области коснется не всех пользователей.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области произойдет из-за решения НКРЭКУ, которым утвержден рост цен на распределение электроэнергии, пишет Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области вступит в силу, в частности, на распределение электроэнергии. Это решение стало результатом тщательного пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенной после анализа работы энергетических компаний за прошедшие годы. Основная цель введенных изменений заключается в направлении дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности НЭК «Укрэнерго» и обеспечение надлежащей подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что повышение тарифов выступает механизмом возврата средств операторам системы распределения по результатам проверок прошлых периодов. Документы регулятора уточняют, что изменения охватят 18 операторов работающих по системе RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025, будут использованы для погашения задолженности перед оператором системы передачи и для финансирования мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что средства, привлеченные благодаря пересмотру тарифов, будут в первую очередь направлены на поддержку генерации электроэнергии.

Эксперты подчеркивают, что для домохозяйств повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области будет иметь минимальное влияние на расходы. В то же время, для бизнес-сектора последствия будут ощутимыми: рост расходов предприятий может повлиять на их ценовую политику и стать дополнительным фактором подорожания товаров и услуг.

