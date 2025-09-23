Подорожчання проїзду в Житомирі відобразилося на плануванні витрат мешканців і стало важливим етапом у коригуванні тарифної політики міста.

Подорожчання проїзду в Житомирі набуло чинності 20 вересня, повідомляє Politeka.

Пресслужба міської ради оприлюднила відповідну інформацію після ухвалення нового рішення виконавчим комітетом. Тарифи на безготівкові поїздки в громадському транспорті переглянули після детального аналізу економічних показників та розрахунків робочої групи з розвитку міського транспорту, а також КП «Трамвайно-тролейбусне управління» і перевізників.

Причиною зміни тарифів стало зростання вартості електроенергії, пального, мастильних матеріалів, страхування рухомого складу та його обслуговування. У серпні близько 120 тисяч пільговиків скористалися безоплатними поїздками, а загальна кількість пасажирів міського транспорту сягнула приблизно 850 тисяч осіб. Через велике навантаження пільговиків щорічне дофінансування КП «ЖТТУ» з місцевого бюджету становило близько 215 млн гривень, адже держава не компенсувала перевезення громадян пільгових категорій.

За розрахунками підприємства, економічно обґрунтована вартість однієї поїздки складала 37,94 гривні у тролейбусі та 31,77 у міському автобусі. При цьому 27 категорій громадян, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю І та ІІ груп, учасники бойових дій, продовжували користуватися безоплатним проїздом. Тарифи встановили на рівні: тролейбус – 10 грн при оплаті транспортною картою і 12 через банківську картку; міський автобус – 15 незалежно від способу безготівкової оплати. Для учнів, пенсіонерів та пільговиків умови залишилися без змін.

Порівняно з іншими містами України, тарифи в Житомирі залишалися середніх: у Вінниці – 12 грн у електротранспорті та 15 в автобусах, у Черкасах – 13 і 16 гривень, у Луцьку – 8 і 18, у Хмельницькому – 9 і 15, у Львові – від 17 до 25 залежно від маршруту.

Подорожчання проїзду в Житомирі відобразилося на плануванні витрат мешканців і стало важливим етапом у коригуванні тарифної політики міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.