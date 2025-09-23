Подорожание проезда в Житомире отразилось на планировании расходов и стало важным этапом в корректировке тарифной политики города.

Подорожание проезда в Житомире вступило в силу 20 сентября, сообщает Politeka.

Прессслужба городского совета обнародовала соответствующую информацию при принятии нового решения исполнительным комитетом. Тарифы на безналичные поездки в общественном транспорте были пересмотрены после детального анализа экономических показателей и расчетов рабочей группы по развитию городского транспорта, а также КП «Трамвайно-троллейбусное управление» и перевозчиков.

Причиной изменения тарифов стал рост стоимости электроэнергии, горючего, смазочных материалов, страхование подвижного состава и его обслуживание. В августе около 120 тысяч льготников воспользовались безвозмездными поездками, а общее количество пассажиров городского транспорта достигло примерно 850 тысяч человек. Из-за большой нагрузки льготников ежегодное дофинансирование КП «ЖТТУ» из местного бюджета составило около 215 млн гривен, ведь государство не компенсировало перевозку граждан льготных категорий.

По расчетам предприятия экономически обоснованная стоимость одной поездки составляла 37,94 гривны в троллейбусе и 31,77 в городском автобусе. При этом 27 категорий граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий, продолжали пользоваться бесплатным проездом. Тарифы установили на уровне: троллейбус – 10 грн при оплате транспортной картой и 12 через банковскую карту; городской автобус – 15 независимо от способа безналичной оплаты. Для учащихся, пенсионеров и льготников условия остались без изменений.

По сравнению с другими городами Украины тарифы в Житомире оставались средними: в Виннице – 12 грн в электротранспорте и 15 в автобусах, в Черкассах – 13 и 16 гривен, в Луцке – 8 и 18, в Хмельницком – 9 и 15, во Львове – от 17 до 25 в зависимости от маршрута.

Подорожание проезда в Житомире отразилось на планировании расходов и стало важным этапом в корректировке тарифной политики города.

