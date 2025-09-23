Обмеження руху транспорту в Житомирській області торкнеться мешканців Малина та водіїв, які щодня користуються мостом через річку Ірша, повідомляє politeka.
Як проінформували на офіційному сайті Малинської міської ради, тимчасові обмеження руху транспорту в Житомирські йобласті діятимуть протягом двох тижнів і вже зараз влада закликає місцевих жителів врахувати зміни.
Згідно з повідомленням, з 22 вересня 2025 року до 6 жовтня 2025 року міст через річку Ірша у Малині буде закритий для всіх. Проїзд відбуватиметься через тимчасову об’їзну переправу, яка стане альтернативним маршрутом для перевізників і звичайних місцевих водіїв.
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації пояснив, що обмеження руху транспорту в області викликане необхідністю виконання робіт, пов’язаних із безпекою та технічним станом мосту.
У цей час проїзд по основній споруді буде повністю зупинений. У міській раді звернулися до перевізників, підприємців та мешканців із проханням заздалегідь планувати поїздки.
Окремо нагадаємо, що для жителів Житомира діють й інші нововведення, що стосуються подорожчання проїзду. З 20 вересня почали діяти нові тарифи.
Виконком міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості квитків, адже нинішня ціна не покривала навіть половини собівартості перевезень.
У тролейбусах і трамваях вартість квитка за транспортною карткою тепер становить 10 гривень замість 8, а при оплаті банківською карткою - 12 грн замість 10. В автобусах ціна зросла до 15 грн як за транспортною, так і за банківською.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам