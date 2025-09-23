Місцевим жителям повідомили про зміни у пересуванні в Житомирській області через обмеження руху транспорту.

Обмеження руху транспорту в Житомирській області торкнеться мешканців Малина та водіїв, які щодня користуються мостом через річку Ірша, повідомляє politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Малинської міської ради, тимчасові обмеження руху транспорту в Житомирські йобласті діятимуть протягом двох тижнів і вже зараз влада закликає місцевих жителів врахувати зміни.

Згідно з повідомленням, з 22 вересня 2025 року до 6 жовтня 2025 року міст через річку Ірша у Малині буде закритий для всіх. Проїзд відбуватиметься через тимчасову об’їзну переправу, яка стане альтернативним маршрутом для перевізників і звичайних місцевих водіїв.

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації пояснив, що обмеження руху транспорту в області викликане необхідністю виконання робіт, пов’язаних із безпекою та технічним станом мосту.

У цей час проїзд по основній споруді буде повністю зупинений. У міській раді звернулися до перевізників, підприємців та мешканців із проханням заздалегідь планувати поїздки.

Окремо нагадаємо, що для жителів Житомира діють й інші нововведення, що стосуються подорожчання проїзду. З 20 вересня почали діяти нові тарифи.

Виконком міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості квитків, адже нинішня ціна не покривала навіть половини собівартості перевезень.

У тролейбусах і трамваях вартість квитка за транспортною карткою тепер становить 10 гривень замість 8, а при оплаті банківською карткою - 12 грн замість 10. В автобусах ціна зросла до 15 грн як за транспортною, так і за банківською.

