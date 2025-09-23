Местным жителям сообщили об изменениях в передвижении в Житомирской области из-за ограничения движения транспорта.

Ограничение движения транспорта в Житомирской области коснется жителей Малина и водителей, ежедневно пользующихся мостом через реку Ирша, сообщает politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Малинского городского совета, временные ограничения движения транспорта в Житомирской области будут действовать в течение двух недель и уже сейчас власти призывают местных жителей учесть изменения.

Согласно сообщению, с 22 сентября 2025 года по 6 октября 2025 года мост через реку Ирша в Малине будет закрыт для всех. Проезд пройдет через временную объездную переправу, которая станет альтернативным маршрутом для перевозчиков и обычных местных водителей.

Департамент регионального развития Житомирской областной администрации пояснил, что ограничение движения транспорта в области вызвано необходимостью выполнения работ, связанных с безопасностью и техническим состоянием моста.

В это время проезд по основному зданию будет полностью остановлен. В городском совете обратились к перевозчикам, предпринимателям и жителям с просьбой заранее планировать поездки.

Отдельно напомним, что для жителей Житомира действуют и другие нововведения, касающиеся удорожания проезда. С 20 сентября начали действовать новые тарифы.

Исполком городского совета принял решение о повышении стоимости билетов, ведь нынешняя цена не покрывала даже половину себестоимости перевозок.

В троллейбусах и трамваях стоимость билета по транспортной карте теперь составляет 10 гривен вместо 8, а при оплате банковской картой – 12 грн вместо 10. В автобусах цена выросла до 15 грн как по транспортной, так и по банковской.

