Дефіцит продуктів у Хмельницькій області найсильніше відображається саме на ринку олії.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області став наслідком серйозних проблем із вирощуванням соняшнику на південних землях, зазначає Politeka.

Особливо складна ситуація виникла в Херсонській області, де влітку 2025 року посуха змусила господарства знищувати частину врожаю. Зрошення стало неможливим після руйнування Каховської ГЕС, а відсутність дощів лише загострила проблему.

На правобережних площах ґрунт виснажився настільки, що аграрії були змушені переорювати або викорчовувати насадження. Урожайність тут виявилася мізерною — лише 0,2–0,3 т/га. Додатковий удар завдали весняні холоди, шквали, буревії та навала сарани, що ще більше скоротило обсяги.

Незважаючи на труднощі, баланс виробництва на рівні держави залишається контрольованим. У степових районах Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та Одеської областей погодні умови були кращими. Це дозволяє розраховувати на загальне збирання соняшнику у межах 13,5–14 млн тонн.

Регіональні ж ринки відчули дефіцит сировини. Частина підприємств переключилася на сою чи ріпак, а кількість насіння соняшнику зменшилася. Як наслідок, улітку 2025 року відчутно подорожчала соняшникова олія. Літр коштував у середньому 80,62 грн, індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У роздрібних мережах ціна коливалася: у АТБ пляшка 0,9 л продавалася за 72,27 грн, а в Сільпо — майже 97 гривень. Таким чином, дефіцит продуктів у Хмельницькій області найсильніше відображається саме на ринку олії, де споживачі вже стикаються з відчутним подорожчанням і змушені уважніше підходити до вибору товарів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.