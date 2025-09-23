Дефицит продуктов в Хмельницкой области наиболее сильно отражается именно на рынке масла.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области явился следствием серьезных проблем с выращиванием подсолнечника на южных землях, отмечает Politeka.

Особенно сложная ситуация возникла в Херсонской области, где летом 2025 засуха заставила хозяйства уничтожать часть урожая. Орошение стало невозможно после разрушения Каховской ГЭС, а отсутствие дождей лишь обострило проблему.

На правобережных площадях почва истощилась настолько, что аграрии были вынуждены перепахивать или выкорчевывать насаждения. Урожайность здесь оказалась скудной — всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительный удар нанесли весенние холода, шквалы, ураганы и нашествие саранчи, что еще больше сократило объемы.

Несмотря на трудности, баланс производства на уровне государства остается контролируемым. В степных районах Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей погодные условия были лучше. Это позволяет рассчитывать на общий сбор подсолнечника в пределах 13,5-14 млн тонн.

Региональные же рынки ощутили дефицит сырья. Часть предприятий переключилась на сою или рапс, а количество семян подсолнечника уменьшилось. Как следствие, летом 2025 ощутимо подорожало подсолнечное масло. Литр стоил в среднем 80,62 грн., индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В розничных сетях цена колебалась: у АТБ бутылка 0,9 л продавалась за 72,27 грн, а в Сильпо – почти 97 гривен. Таким образом, дефицит продуктов в Хмельницкой области наиболее сильно отражается именно на рынке масла, где потребители уже сталкиваются с ощутимым подорожанием и вынуждены внимательнее подходить к выбору товаров.

