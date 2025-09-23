В 2025 году размер денежной помощь для пенсионеров в Черкасской области для таких лиц составляет 944 гривны.

Украинцы, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, имеют возможность получать ежемесячное пособие для пенсионеров в Черкасской области, пишет Politeka.

Эта государственная программа призвана поддержать одиноких пожилых людей, обеспечить их базовые потребности и облегчить расходы на медицинское обслуживание, бытовые нужды и другие жизненно необходимые расходы.

Чтобы получить статус одинокого пенсионера и соответствующую доплату, лицо должно удовлетворять нескольким критериям.

Во-первых, возраст пенсионера должен составлять 80 лет или больше.

Во-вторых, пенсионер должен проживать отдельно от других членов семьи или опекунов.

В-третьих, состояние здоровья должно требовать постоянного постороннего ухода, подтвержденного медицинской документацией.

Наконец, лицо должно получать пенсию по возрасту.

При этом пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту выплату.

Для оформления денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области одинокий украинец должен обратиться в органы социальной защиты населения или в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины. Заявитель подает заявление, копии паспорта и идентификационного кода, а также обязательно предоставляет заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в постоянном постороннем уходе.

Реализация этой программы позволяет пожилым людям, живущим в одиночестве и нуждающимся в уходе, получить дополнительную финансовую поддержку, обеспечить стабильный уровень жизни и гарантировать доступ к необходимым ресурсам для поддержания здоровья и благосостояния.

Источник: 24 Канал.

