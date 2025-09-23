Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить за планом, повідомляє Politeka.

Цьогоріч запуск систем відбувається у штатному режимі, на відміну від минулого року, коли старт був відкладений до 4 листопада через складнощі з підготовкою мереж. Станом на зараз виконано приблизно 83–85% робіт, включно з тестуванням обладнання та встановленням запасних деталей для безперебійного функціонування.

Важливу роль у підготовці відіграє досвід минулого сезону. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час телемарафону «Єдині новини» нагадав, що торік через обстріли без тепла залишалися до ста тисяч абонентів. Ці уроки вплинули на облаштування нових мереж і планування роботи відповідних служб, щоб мінімізувати ризики для населення.

На сьогодні перевіряють техніку та додаткові елементи, аби уникнути аварій і перебоїв у постачанні тепла. Місцева влада підкреслює, що забезпечення опалення є пріоритетним завданням, а всі роботи ведуться згідно з графіком, що гарантує стабільність і безпеку.

За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах: Кривий Ріг страждав від інтенсивних обстрілів, а Харківський регіон також має значні проблеми.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області забезпечує ретельну підготовку мереж, перевірку обладнання та урахування минулорічних складнощів, що дозволяє стабільно подавати тепло усім абонентам.

До слова, в Одесі також повідомляли про підвищення тарифів на опалення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.