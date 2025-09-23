Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области обеспечивает тщательную подготовку сетей, проверку оборудования и учет прошлогодних сложностей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит по плану, сообщает Politeka.

В этом году запуск систем происходит в штатном режиме, в отличие от прошлого года, когда старт был отложен до 4 ноября из-за сложностей с подготовкой сетей. На сегодняшний день выполнено примерно 83–85% работ, включая тестирование оборудования и установку запасных деталей для бесперебойного функционирования.

Важную роль в подготовке играет опыт прошедшего сезона. Глава областной военной администрации Олег Кипер во время телемарафона «Єдині новини» напомнил, что в прошлом году из-за обстрелов без тепла оставались до ста тысяч абонентов. Эти уроки повлияли на устройство новых сетей и планирование работы соответствующих служб, чтобы минимизировать риски для населения.

На сегодняшний день проверяют технику и дополнительные элементы, чтобы избежать аварий и перебоев в поставках тепла. Местные власти подчеркивают, что обеспечение отопления является приоритетной задачей, а все работы ведутся согласно графику, что гарантирует стабильность и безопасность.

По словам директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, подобная ситуация наблюдается и в других регионах: Кривой Рог страдал интенсивными обстрелами, а Харьковский регион также имеет значительные проблемы.

Итак, начало отопительного сезона 2025 г. в Одесской области обеспечивает тщательную подготовку сетей, проверку оборудования и учет прошлогодних сложностей, что позволяет стабильно подавать тепло всем абонентам.

К слову, в Одессе также сообщалось о повышении тарифов на отопление.

