Подорожчання проїзду у Рівному стало неминучим, але для багатьох містян нові тарифи залишаються дискомфортними.

Подорожчання проїзду у Рівному стало реальністю після рішення виконавчого комітету міської ради підвищити тарифи на громадський транспорт та вивіз сміття, повідомляє Politeka.

Новина викликала неоднозначну реакцію серед містян, адже ще на початку вересня чиновники запевняли, що змін ціни поки не планують.

Проте вже з 1 жовтня тарифи істотно зросли. Поїздка в маршрутках та міських автобусах коштуватиме 18 гривень, а тролейбусах – від 12 до 14 гривень залежно від способу оплати: транспортною карткою – 12 грн, банківською картою – 13, готівкою – 14. Зростання досягло 50–75%, що викликало хвилю обговорень у соцмережах та на вулицях.

Міський голова пояснює, що навіть після підвищення Рівне залишається серед міст із найнижчими тарифами. Для порівняння, у Києві квиток на електротранспорт коштує 8 гривень, а в маршрутках – 15, у Луцьку після здорожчання маршрутка – 18 грн, тролейбус – 8 гривень. В Івано-Франківську маршрутка обійдеться у 12–15, тролейбус – 12, а Харків забезпечує безоплатний проїзд для всіх категорій.

Місцеві жителі вже висловили думки щодо змін. Одні вважають підвищення суттєвим і важким для бюджету:

«Трішки реально напружно, хочеться, щоб ціна залишалася такою, бо це значно краще», – каже студентка.

Пенсіонери відчувають ще більший тиск:

«Дорого, як у нас пенсії», – зазначає літня мешканка.

Інші відзначають, що вартість не відповідає якості обслуговування і створює додаткові труднощі.

Отже, подорожчання проїзду у Рівному стало неминучим, але для багатьох містян нові тарифи залишаються дискомфортними і викликають сумніви щодо справедливої вартості послуг.

