Підвищення тарифів на комунальні послуги у Рівненській області набрало чинності після засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради, повідомляє Politeka.

З 1 жовтня змінюється вартість послуг з вивезення побутових відходів для жителів міста Рівне та селища Квасилів. Для багатоквартирних будинків Рівного тариф складе 47,80 гривні з ПДВ за мішок, тоді як для одноквартирних домогосподарств – 50,79 гривні з ПДВ. У селищі Квасилів зміни виглядають дещо по-іншому: мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть 39,71 гривні з ПДВ за мішок, а власники приватних будинків – 36,64 гривні з ПДВ.

Таке рішення ухвалене для забезпечення стабільності надання послуг та покриття витрат на управління побутовими відходами.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Рівненській області дозволить покращити якість обслуговування, скоротити проблеми із накопиченням сміття та забезпечити регулярне вивезення відходів у місті й селищі.

Отже, з 1 жовтня вартість послуг з управління побутовими відходами в Рівному та Квасилові змінюється, а нові тарифи стануть основою для підтримки належного рівня чистоти та санітарного стану на території населених пунктів.

До слова, у Рівненській області також повідомляли про подорожчання проїзду у громадському транспорті.

Таке рішення ухвалили місцеві чиновники після звернень перевізників, які пояснили підвищення витратами на пальне та обслуговування транспорту. Тепер ціни на проїзд у місті зрівнялися зі столичними.

Жителі активно обговорюють нові розцінки в соцмережах. Багато хто зазначає, що високий тариф не відповідає стану маршруток.

