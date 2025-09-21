Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области позволит улучшить качество обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу после заседания исполнительного комитета Ровенского городского совета, сообщает Politeka.

С 1 октября меняется стоимость услуг по вывозу бытовых отходов жителей города Ровно и поселка Квасилов. Для многоквартирных домов Ровно тариф составит 47,80 грн с НДС за мешок, тогда как для одноквартирных домохозяйств – 50,79 грн с НДС. В поселке Квасилов изменения выглядят несколько по-другому: жители многоэтажек будут платить 39,71 гривны с НДС за мешок, а владельцы частных домов – 36,64 гривны с НДС.

Такое решение было принято для обеспечения стабильности предоставления услуг и покрытия расходов на управление бытовыми отходами.

Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области позволит улучшить качество обслуживания, сократить проблемы с накоплением мусора и регулярный вывоз отходов в городе и поселке.

Итак, с 1 октября стоимость услуг по управлению бытовыми отходами в Ровно и Квасилове меняется, а новые тарифы станут основой для поддержания должного уровня чистоты и санитарного состояния на территории населенных пунктов.

К слову, в Ровенской области также сообщалось о подорожании проезда в общественном транспорте.

Такое решение приняли местные чиновники после обращений перевозчиков, объяснивших повышение расходов на горючее и обслуживание транспорта. Теперь цены на проезд в городе сравнялись со столичными.

Жители активно обсуждают новые расценки в соцсетях. Многие отмечают, что высокий тариф не соответствует состоянию маршруток.

