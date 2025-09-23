Подорожание проезда в Ровно стало неизбежным, но для многих жителей города новые тарифы остаются дискомфортными.

Подорожание проезда в Ровно стало реальностью после решения исполнительного комитета городского совета повысить тарифы на общественный транспорт и вывоз мусора, сообщает Politeka.

Новость вызвала неоднозначную реакцию среди горожан, ведь еще в начале сентября чиновники уверяли, что изменения цены пока не планируют.

Однако уже с 1 октября тарифы существенно выросли. Поездка в маршрутках и городских автобусах будет стоить 18 гривен, а в троллейбусах – от 12 до 14 гривен в зависимости от способа оплаты: транспортной картой – 12 грн, банковской картой – 13, наличными – 14. Рост достиг 50–75%, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Мэр объясняет, что даже после повышения Ровно остается среди городов с самыми низкими тарифами. Для сравнения, в Киеве билет на электротранспорт стоит 8 гривен, а в маршрутках – 15, в Луцке после удорожания маршрутка – 18 грн, троллейбус – 8 гривен. В Ивано-Франковске маршрутка обойдется в 12-15, троллейбус - 12, а Харьков обеспечивает бесплатный проезд для всех категорий.

Местные жители уже высказали мнения по поводу изменений. Одни считают повышение существенным и трудным для бюджета:

«Немножко реально напряженно, хочется, чтобы цена оставалась такой, потому что это гораздо лучше» , – говорит студентка.

Пенсионеры испытывают еще большее давление:

«Дорого, как у нас пенсии» , – отмечает пожилая жительница.

Остальные отмечают, что стоимость не соответствует качеству обслуживания и создает дополнительные трудности.

Следовательно, подорожание проезда в Ровно стало неизбежным, но для многих горожан новые тарифы остаются дискомфортными и вызывают сомнения в справедливой стоимости услуг.

Источник: Ровно 1

