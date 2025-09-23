Грошова допомога у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій ВПО надається лише при дотриманні умов.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається від міської влади Олександрівської громади, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської влади Олександрівської громади.

Надання допомоги відбувається в межах Регіональної програми підтримки та інтеграції ВПО Кіровоградської області, яка була затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 липня 2023 року № 779-р.

Хто може претендувати на грошову допомогу у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій ВПО

Право на матеріальну підтримку мають:

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю I та II групи;

особи, яким виповнилося 80 років і більше.

Важливо, що така допомога надається раз на рік, і вона не залежить від отримання пенсій, соціальних виплат чи інших джерел доходу. Виняток становлять лише ті громадяни, які перебувають на повному державному забезпеченні.

3 000 гривень – для людей з інвалідністю I та II групи, а також осіб віком від 80 років;

3 000 гривень – на кожного члена багатодітної сім’ї.

Для оформлення допомоги потрібно подати до управління соцзахисту:

письмову заяву;

копію документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

довідку з банку із зазначенням IBAN-рахунку.

Додатково:

люди з інвалідністю повинні надати витяг з рішення експертної комісії або копію довідки МСЕК, а також копію посвідчення (за наявності);

багатодітні сім’ї подають копії свідоцтв про народження дітей (до 14 років) та копії посвідчень батьків і дітей із багатодітної родини.

Заяви приймають в управлінні соціального захисту населення за адресою: місто Олександрія, вулиця Шевченка, 109, кабінет 5 або 15.

