Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається від міської влади Олександрівської громади, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні міської влади Олександрівської громади.
Надання допомоги відбувається в межах Регіональної програми підтримки та інтеграції ВПО Кіровоградської області, яка була затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 липня 2023 року № 779-р.
Хто може претендувати на грошову допомогу у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій ВПО
Право на матеріальну підтримку мають:
- багатодітні сім’ї;
- люди з інвалідністю I та II групи;
- особи, яким виповнилося 80 років і більше.
Важливо, що така допомога надається раз на рік, і вона не залежить від отримання пенсій, соціальних виплат чи інших джерел доходу. Виняток становлять лише ті громадяни, які перебувають на повному державному забезпеченні.
- 3 000 гривень – для людей з інвалідністю I та II групи, а також осіб віком від 80 років;
- 3 000 гривень – на кожного члена багатодітної сім’ї.
Для оформлення допомоги потрібно подати до управління соцзахисту:
- письмову заяву;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію довідки про взяття на облік ВПО;
- довідку з банку із зазначенням IBAN-рахунку.
Додатково:
- люди з інвалідністю повинні надати витяг з рішення експертної комісії або копію довідки МСЕК, а також копію посвідчення (за наявності);
- багатодітні сім’ї подають копії свідоцтв про народження дітей (до 14 років) та копії посвідчень батьків і дітей із багатодітної родини.
Заяви приймають в управлінні соціального захисту населення за адресою: місто Олександрія, вулиця Шевченка, 109, кабінет 5 або 15.
