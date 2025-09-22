У Київській області пенсіонери мають можливість отримати підтримку у вигляді доплат, тож розповідаємо про це детальніше.

Доплати для пенсіонерів у Київській області стосуються певних категорій громадян, повідомляє Politeka.

Як інформують в Головному управлінні ПФУ, пенсіонери, які мають почесне звання донора, можуть розраховувати на доплати у Київській області.

За нормами чинного законодавства доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають надбавку у розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для однієї особи на місяць.

Це право закріплено у статті 21 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30 вересня 2020 року. Воно стосується тих людей, які отримали посвідчення та знак «Почесний донор України».

Такий статус надається не всім. Почесними донорами України стають ті, хто безоплатно здійснив щонайменше 40 максимально допустимих донацій крові.

Альтернативою є 60 максимально допустимих донацій плазми крові методом аферезу або 40 донацій клітин крові, також заготовлених методом аферезу. Це можуть бути еритроцити, тромбоцити чи лейкоцити.

Важливо, що облік ведеться незалежно від часу здачі, головне щоб загальна кількість досягала встановлених меж. Таким людям видається офіційне посвідчення та вручається нагрудний знак.

Порядок отримання затверджений постановою Кабінету Міністрів України. До того ж право на надбавку мають і ті громадяни, які ще за часів СРСР були відзначені знаком «Почесний донор».

Щоб оформити таку підтримку, потрібно подати заяву. До заяви додається паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

