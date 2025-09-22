В Киевской области пенсионеры имеют возможность получить поддержку в виде доплат, так что рассказываем об этом подробнее.

Доплаты пенсионерам в Киевской области касаются определенных категорий граждан, сообщает Politeka.

Как информируют в Главном управлении ПФУ, пенсионеры, имеющие почетное звание донора, могут рассчитывать на доплаты в Киевской области.

По нормам действующего законодательства доплаты для пенсионеров в Киевской области предусматривают надбавку в размере 10 процентов прожиточного минимума, установленного для одного человека в месяц.

Это право закреплено в статье 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" от 30 сентября 2020 года. Она касается тех людей, которые получили удостоверение и знак «Почетный донор Украины».

Такой статус предоставляется не всем. Почетными донорами Украины становятся те, кто безвозмездно осуществил не менее 40 максимально допустимых донаций крови.

Альтернативой является 60 максимально допустимых донаций плазмы крови методом афереза ​​или 40 донаций клеток крови, также заготовленных методом афереза. Это могут быть эритроциты, тромбоциты или лейкоциты.

Важно, что учет ведется независимо от времени сдачи, главное чтобы общее количество достигало установленных пределов. Таким людям выдается официальное удостоверение и вручается нагрудный знак.

Порядок получения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины. К тому же право на надбавку имеют и те граждане, которые еще при СССР были отмечены знаком «Почетный донор».

Чтобы оформить такую ​​поддержку, необходимо подать заявление. К заявлению прилагается паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

