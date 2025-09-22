Дефіцит продуктів у Одеській області уже має прямий вплив на ринок, змушуючи споживачів шукати доступніші альтернативи.

Дефіцит продуктів у Одеській області створює нові виклики для бізнесу та споживачів, повідомляє Politeka.

Найсильніше це проявляється на ринку хлібобулочних виробів, де темпи зростання цін вищі, ніж в інших сегментах.

Жителі вже спостерігають поступове підвищення роздрібної вартості. Експерти прогнозують, що батон із пшеничного борошна може подорожчати до 55 гривень, що становить майже чверть додаткових витрат у порівнянні з нинішнім рівнем. Основним чинником фахівці називають зростання вартості пального, адже доставка зерна та розподіл готової продукції безпосередньо залежать від транспортних витрат.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслює, що в Україні вистачає сировини та виробничих потужностей, аби забезпечувати населення. Водночас саме логістика суттєво впливає на остаточну ціну на полицях магазинів.

Додатковим фактором ускладнення стали пошкодження підприємств і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів. Це створює ризики для забезпечення регіону та підсилює фінансовий тиск на споживачів.

На початку серпня 2025 року у торговельних мережах зафіксовано такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90. Прогнозоване подорожчання до 55 гривень стане серйозним випробуванням для сімейних бюджетів.

Фахівці радять планувати покупки завчасно та користуватися спеціальними пропозиціями торгових мереж. Це може частково зменшити негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Одеській області уже має прямий вплив на ринок, змушуючи споживачів шукати доступніші альтернативи.

