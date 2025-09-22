Дефицит продуктов в Одесской области уже имеет прямое влияние на рынок, заставляя потребителей искать более доступные альтернативы.

Дефицит продуктов в Одесской области создает новые вызовы бизнесу и потребителям, сообщает Politeka.

Наиболее сильно это проявляется на рынке хлебобулочных изделий, где темпы роста цен выше, чем в других сегментах.

Жители уже наблюдают постепенное повышение розничной стоимости. Эксперты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может подорожать до 55 гривен, что составляет почти четверть дополнительных расходов по сравнению с нынешним уровнем. Основным фактором специалисты называют рост стоимости горючего, ведь доставка зерна и распределение готовой продукции напрямую зависят от транспортных расходов.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркивает, что в Украине хватает сырья и производственных мощностей для обеспечения населения. В то же время именно логистика оказывает существенное влияние на окончательную цену на полках магазинов.

Дополнительным фактором осложнения стали повреждения предприятий и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов. Это создает риски для обеспечения региона и усиливает финансовое давление на потребителей.

В начале августа 2025 года в торговых сетях зафиксированы следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90. Прогнозируемое удорожание до 55 гривен станет серьезным испытанием для семейных бюджетов.

Специалисты советуют планировать покупки раньше времени и пользоваться специальными предложениями торговых сетей. Это может частично снизить негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов в Одесской области уже имеет прямое влияние на рынок, заставляя потребителей искать более доступные альтернативы.

