У Кропивницькому готуються до запуску нової системи оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Ідея електронних квитків обговорювалася міською радою тривалий час, після чого усі деталі оприлюднили на офіційному ресурсі. Мешканці могли залишати коментарі щодо тарифів та умов користування сервісом.

Система передбачає кілька способів розрахунку. Тепер пасажири можуть користуватися банківськими картками, мобільними додатками або електронними гаманцями. Валідатори автоматично списують кошти під час проходження, усуваючи потребу у готівці. Попередньо обладнання було встановлене ще до початку воєнних подій, але запуск відтермінували через перебої з електропостачанням та доступом до мережі. Зараз триває завершальна модернізація.

У системі передбачені різні типи квитків: короткострокові на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець», який можна поповнювати за потребою. Пільгові картки дозволяють робити по дві поїздки щодня або до шістдесяти протягом місяця. Поповнити баланс можна через термінали, пункти продажу або сайт оператора. Для тих, хто віддає перевагу паперовим квиткам, передбачена можливість придбати їх у водія чи кондуктора.

Монтаж та обслуговування забезпечує компанія-переможець конкурсу, яка також надає цілодобову підтримку через контакт-центр.

Отже, нова система оплати проїзду у Кропивницькому зробить пересування містом зручнішим, швидшим і безпечнішим, забезпечуючи різні способи розрахунку для пасажирів усіх категорій.

Очікується, що нововведення суттєво спростить щоденні поїздки містян і зменшить черги у транспорті.

