Новая система оплаты проезда в Кропивницком сделает передвижение по городу более удобным, быстрым и безопасным.

В Кропивницком готовятся к запуску новой системы оплаты проезда.

Идея электронных билетов обсуждалась городским советом длительное время, после чего все подробности обнародовали на официальном ресурсе. Жители могли оставлять комментарии по тарифам и условиям пользования сервисом.

Система подразумевает несколько способов расчета. Теперь пассажиры могут пользоваться банковскими картами, мобильными приложениями или электронными кошельками. Валидаторы автоматически списывают средства при прохождении, устраняя потребность в наличных. Предварительно оборудование было установлено еще до начала военных событий, но запуск был отсрочен из-за перебоев с электроснабжением и доступа к сети. Сейчас идет завершающая модернизация.

В системе предусмотрены разные типы билетов: краткосрочные в неделю, месяц или год, а также «свободный кошелек», который можно пополнять по необходимости. Льготные карты позволяют делать по две поездки ежедневно или до шестидесяти в течение месяца. Пополнить баланс можно через терминалы, пункты продаж или сайт оператора. Для тех, кто предпочитает бумажные билеты, предусмотрена возможность приобрести их у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание обеспечивает компания победитель конкурса, которая также оказывает круглосуточную поддержку через контакт-центр.

Итак, новая система оплаты проезда в Кропивницком сделает передвижение по городу более удобным, быстрым и безопасным, обеспечивая различные способы расчета для пассажиров всех категорий.

Ожидается, что нововведение существенно упростит ежедневные поездки горожан и уменьшит очереди в транспорте.

