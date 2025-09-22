Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області розподіляє благодійний фонд "Янголи спасіння", відбір учасників відбувається з урахуванням наявності вразливості, пише Politeka.
Про це інформує благодійний фонд "Янголи Спасіння".
Реалізується спеціальна програма підтримки для домогосподарств, які постраждали від війни. Йдеться про надання цільової грошової допомоги у розмірі 1 тисячі доларів США, що еквівалентно приблизно 41 тисячі гривень. Кошти спрямовані виключно на розвиток та відновлення сільського господарства.
Подати заявку на участь у цій грошовій допомозі для ВПО у Чернігівській області можуть лише мешканці визначених громад, які мають офіційне підтвердження належності до однієї з таких категорій:
- внутрішньо переміщені особи з окупованих територій або зон активних бойових дій (за умови наявності підтвердження реєстрації у таких районах);
- домогосподарства, житло яких було пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій;
- родини, що втратили годувальника через війну.
Отримати підтримку зможуть мешканці північних та південних регіонів України, а саме:
- у Миколаївській — Баштанського та Миколаївського районів;
- у Сумській — Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів;
- у Чернігівській області — Чернігівського району.
Організатори підкреслюють, що до розгляду будуть прийматися лише ті заявки, які супроводжуються підтверджувальними документами. Пріоритет при відборі отримають домогосподарства з найвищим рівнем вразливості.
Надана грошова допомога для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах має бути використана виключно для потреб сільського господарства. Це може бути придбання інструментів, насіння, добрив, теплиць, а також худоби, птиці чи кормів для них. Важливою умовою участі є обов’язкове надання звітності про витрати — чеки, договори або накладні, які підтверджуватимуть цільове використання коштів.
