Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області розподіляє благодійний фонд "Янголи спасіння", відбір учасників відбувається з урахуванням наявності вразливості, пише Politeka.

Про це інформує благодійний фонд "Янголи Спасіння".

Реалізується спеціальна програма підтримки для домогосподарств, які постраждали від війни. Йдеться про надання цільової грошової допомоги у розмірі 1 тисячі доларів США, що еквівалентно приблизно 41 тисячі гривень. Кошти спрямовані виключно на розвиток та відновлення сільського господарства.

Подати заявку на участь у цій грошовій допомозі для ВПО у Чернігівській області можуть лише мешканці визначених громад, які мають офіційне підтвердження належності до однієї з таких категорій:

внутрішньо переміщені особи з окупованих територій або зон активних бойових дій (за умови наявності підтвердження реєстрації у таких районах);

домогосподарства, житло яких було пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій;

родини, що втратили годувальника через війну.

Отримати підтримку зможуть мешканці північних та південних регіонів України, а саме:

у Миколаївській — Баштанського та Миколаївського районів;

у Сумській — Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів;

у Чернігівській області — Чернігівського району.

Організатори підкреслюють, що до розгляду будуть прийматися лише ті заявки, які супроводжуються підтверджувальними документами. Пріоритет при відборі отримають домогосподарства з найвищим рівнем вразливості.

Надана грошова допомога для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах має бути використана виключно для потреб сільського господарства. Це може бути придбання інструментів, насіння, добрив, теплиць, а також худоби, птиці чи кормів для них. Важливою умовою участі є обов’язкове надання звітності про витрати — чеки, договори або накладні, які підтверджуватимуть цільове використання коштів.

