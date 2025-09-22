Оголосили про новий графік руху транспорту в Дніпрі на центральному перехресті поблизу вокзалу, повідомляє Politeka.
За повідомленням міської ради, тимчасові зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на стику проспекту Д. Яворницького та вулиці Привокзальної.
Роботи вплинуть на курсування трамвайного маршруту №7. Транспорт курсуватиме лише від Університету науки і технологій до площі Старомостової, без заїзду на вокзал. Обмеження діятимуть у два етапи: з 9:00 22 вересня до 7:00 27 вересня, а також із 9:00 29 вересня до 3 жовтня включно.
Автомобільний рух у цей час також буде скоригований. Зокрема, водіям стане недоступним лівий поворот з вулиці Привокзальної на проспект Д. Яворницького, а також розворот на самому проспекті.
Місцевих мешканців, водіїв і пасажирів просять враховувати тимчасовий новий графік руху транспорту в Дніпрі та планувати свої маршрути з урахуванням перекриття, аби уникнути зайвих затримок.
До слова, у Дніпрі також повідомляли про новий графік пересування транспорту.
18 вересня запровадили масштабні зміни у зв’язку з проведенням низки ремонтних робіт на ключових транспортних вузлах. Це стосується чималої кількості автобусних маршрутів.
На вулиці Князя Володимира Великого заплановані ремонтні роботи з відновлення зливової каналізації. У зв’язку з перекриттям проїжджої частини схема руху транспорту тимчасово зміниться.
Тролейбусні маршрути №2 та №12 будуть об’єднані в один новий напрямок: «житловий масив Парус – житловий масив Перемога (провулок Добровольців)». Водночас тролейбуси №7, №14, №17, №20 та автобус №38 курсуватимуть лише до вулиці Князя Володимира Великого. Для цих маршрутів кінцевою зупинкою визначено «Мост-Сіті центр».
