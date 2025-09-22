Объявили о новом графике движения транспорта в Днепре на центральном перекрестке у вокзала, сообщает Politeka.

По сообщению городского совета, временные изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на стыке проспекта Д. Яворницкого и улицы Привокзальной.

Работы повлияют на курсирование трамвайного маршрута №7. Транспорт будет курсировать только от Университета науки и технологий до площади Старомостовой без заезда на вокзал. Ограничения будут действовать в два этапа: с 9:00 22 сентября до 7:00 27 сентября, а также с 9:00 29 сентября по 3 октября включительно.

Автомобильное движение в это время также будет скорректировано. В частности, водителям станет недоступным левый поворот с улицы Привокзальной на проспект Д. Яворницкого, а также разворот на самом проспекте.

Местные жители, водители и пассажиры просят учитывать временный новый график движения транспорта в Днепре и планировать свои маршруты с учетом перекрытия, чтобы избежать лишних задержек.

К слову, в Днепре также сообщалось о новом графике передвижения транспорта.

18 сентября были введены масштабные изменения в связи с проведением ряда ремонтных работ на ключевых транспортных узлах. Это касается большого количества автобусных маршрутов.

На улице Князя Владимира Великого запланированы ремонтные работы по восстановлению ливневой канализации. В связи с перекрытием проезжей части, схема движения транспорта временно изменится.

Троллейбусные маршруты №2 и №12 будут объединены в одно новое направление: «жилой массив Парус – жилой массив Победа (переулок Добровольцев)». В то же время троллейбусы №7, №14, №17, №20 и автобус №38 будут курсировать только по улице Князя Владимира Великого. Для этих маршрутов конечной остановкой определен «Мост-Сити центр».

